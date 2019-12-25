Москва, 25 декабря 2019, 17:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей ряда руководителей МВД, Следственного комитета, Федеральной службы исполнения наказаний и МЧС России. Документ опубликован 25 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, в отставку отправлен глава управления МВД на Московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко. Также указом главы государства уволен начальник управления кадров ФСИН полковник Александр Пирогов.
Одновременно с этим глава государства произвёл ряд назначений в правоохранительных органах.