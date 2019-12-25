Воронеж, , 17:51 — REGNUM Александр Гулягин назначен на пост прокурора Воронежской области указом президента РФ от 25 декабря, текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить на пятилетний срок Гулягина Александра Юрьевича — прокурором Воронежской области, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

До этого Гулягин работал в должности прокурора Калужской области.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Шишкин, ранее занимавший пост прокурора Воронежской области в течение 13 лет, был назначен на должность заместителя Генпрокурора в сентябре 2019 года. Обязанности прокурора региона на данный момент исполняет первый зампрокурора Юрий Немкин.