Москва, 25 декабря 2019, 17:43 — REGNUM Порядка 30 тысяч жителей аварийных домов в этом году получили новые квартиры, заявил 25 декабря российский президент Владимир Путин на заседании по нацпроектам.
Глава государства отметил, что расселение аварийного жилья в стране идёт с опережением: первоначально планировалось в этом году расселить немногим более восьми тысяч человек.
Напомним, расселение людей из аварийных домов предусмотрено в рамках реализации нацпроекта «Жильё».
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