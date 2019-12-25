Москва, , 17:43 — REGNUM Порядка 30 тысяч жителей аварийных домов в этом году получили новые квартиры, заявил 25 декабря российский президент Владимир Путин на заседании по нацпроектам.

Путин «По факту новое жилье получили около 30 тысяч человек».

Глава государства отметил, что расселение аварийного жилья в стране идёт с опережением: первоначально планировалось в этом году расселить немногим более восьми тысяч человек.

Напомним, расселение людей из аварийных домов предусмотрено в рамках реализации нацпроекта «Жильё».

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