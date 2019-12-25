Чебоксары, 25 декабря 2019, 17:38 — REGNUM Следственное управление СКР по Чувашии отреагировало на комментарии в связи с уголовным преследованием блогера Константина Ишутова, который осуждён за реабилитацию нацизма и распространение детской порнографии. В ведомстве отмечают, что «псевдоправозащитники пытаются обелить» фигуранта уголовного дела, хотя ставшие уликами материалы «находились на его аккаунтах уже с 2015 года», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
Следствием и судом установлено, что обвиняемый размещал на своем аккаунте в социальных сетях публикации, «направленные на реабилитацию идеологии германского нацизма».
В ведомстве отмечают, что Ишутов не признал своей вины, но «его причастность объективно подтверждается заключениями» «сложных судебных экспертиз» — в частности, историко-лингвистической, генетической, компьютерно-технической, автороведческой. Правоохранители также сообщают, что «в целях объективности и беспристрастности» экспертизы проводились и за пределами Чуваши — в Мордовии, Нижегородской и Самарской областях.
Отмечается, что присяжные единогласно вынесли обвинительный вердикт по обеим статьям: ч. 1 ст. 354.1 УК РФ и п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ («Реабилитация нацизма», «Приобретение, хранение в целях распространения и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»). Ему назначено 3,5 года лишения свободы колонии общего режима и 150 тысяч рублей штрафа.
Как сообщало ИА REGNUM, при оглашении приговора зал судебных заседаний был полон: пришли общественники, журналисты, политики. Резонансное дело вызвало бурное обсуждение в социальных сетях: высказывалось мнение, что это «удар по свободе слова» и «уголовные репрессии за оголтелую критику власти».
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