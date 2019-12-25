Москва, 25 декабря 2019, 17:11 — REGNUM Коррекции целевых показателей российских национальных проектов не будет, заявил 25 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании по нацпроектам.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в Кремле проходит заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором глава государства отметил, что граждане отнюдь не везде замечают какие-то результаты осуществления нацпроектов.
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