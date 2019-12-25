Москва, , 17:11 — REGNUM Коррекции целевых показателей российских национальных проектов не будет, заявил 25 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании по нацпроектам.

Путин «Заниматься ревизией целей национального развития считаю нецелесообразным, любые попытки «подогнать» показатели, чтобы работать так, как частенько мы работали, здесь не нужны, вредны и недопустимы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в Кремле проходит заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором глава государства отметил, что граждане отнюдь не везде замечают какие-то результаты осуществления нацпроектов.

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