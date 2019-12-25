Москва, , 17:08 — REGNUM За два последних года в России введено почти 54 тыс. мест в яслях и уже в 2021 году имеющийся в этой области дефицит должен быть полностью закрыт. Об этом сегодня, 25 декабря, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин напомнил, что в стране реализуется масштабная ясельная программа и власти вплотную занимаются этой темой, которая особенно важна для молодых мам.

«Реализуется масштабная ясельная программа, мы вплотную взялись за решение этой важной, чувствительной проблемы для семей, для молодых мам. За два года ввели почти 54 тысячи мест в яслях, а уже в 2021 году должны полностью закрыть имеющийся здесь дефицит», — сказал Владимир Путин.

При этом российский лидер напомнил, что по состоянию на 1 декабря 2019 года очередь в ясл составляет 194 210 человек. А вот на момент запуска программы — 1 января 2018 года, она составляла 272 055 человек.