Вашингтон, , 17:00 — REGNUM Три разведывательных самолёта и один стратегический дрон ВВС США в течение суток курсировали у границ Северной Кореи в ожидании некоего «рождественского подарка» от Пхеньяна, сообщают 25 декабря авиамониторинговые интернет-ресурсы.

Возле воздушного пространства КНДР одновременно находились самолёты боевого управления и целеуказания Boeing RC-135W Rivet Joint и Boeing E-8 Joint STARS, стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, а также самолёт Boeing RC-135S Cobra Ball, предназначенный для отслеживания пусков баллистических ракет.

Кроме того, их сопровождал самолёт-заправщик KC-135 Stratotanker.

Стоит отметить, что предполагаемых запусков ракет с территории Северной Кореи воздушные разведчики США дождаться не смогли.

Как сообщало ИА REGNUM, после того как Пхеньян прекратил до 1 января 2020 года переговоры с США по вопросам безопасности на Корейском полуострове, в Вашингтоне неоднократно заявляли о том, что КНДР готовит новые ракетные запуски в качестве «рождественского подарка».

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