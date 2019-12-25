Москва, , 16:59 — REGNUM Порядка одного миллиона российских семей с детьми получили поддержку в рамках реализации национальных проектов. Об этом Путин заявил сегодня, 25 декабря, на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства отметил, что семьи с детьми получают поддержку в виде выплат на первого и последующего детей, льготных ипотечных кредитов, частичного погашения ипотеки для многодетных семей.

Путин подчеркнул, что национальные проекты — это уникальный инструмент и ничего подобного ранее в России не было, сопоставимого по масштабу и охвату.

«Сам факт запуска таких проектов говорит и о качественно возросших возможностях страны, о том, что нам нужно решать задачи принципиально нового уровня. Нужно и, главное, можно: мы в состоянии решать задачи такого масштаба», — уверен российский лидер.