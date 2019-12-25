Москва, 25 декабря 2019, 16:51 — REGNUM До 1 марта будущего года избирком Санкт-Петербурга должен отчитаться о принятых мерах по оздоровлению ситуации в избирательной системе города, иначе местную избирательную комиссию могут расформировать, заявила 25 декабря глава ЦИК Элла Памфилова.
Она отметила, что приходится прибегать к «исключительной мере». Но это может оказаться необходимым, поскольку к «кардинальному оздоровлению всей избирательной системы» теперешний состав петербургской комиссии может оказаться неспособен.
Она считает, что у Горизбиркома Петербурга есть три выхода: максимально отработать поручение ЦИК, сделать, что могут, а к 1 марта добровольно уволиться либо, если не произойдет ни того, ни другого, отправиться по третьему пути.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, критика Памфиловой связана с муниципальными выборами 8 сентября 2019 г. в Санкт-Петербурге. ЦИК возмущён фальсификациями на выборах в этом регионе.
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