Москва, , 16:51 — REGNUM До 1 марта будущего года избирком Санкт-Петербурга должен отчитаться о принятых мерах по оздоровлению ситуации в избирательной системе города, иначе местную избирательную комиссию могут расформировать, заявила 25 декабря глава ЦИК Элла Памфилова.

Она отметила, что приходится прибегать к «исключительной мере». Но это может оказаться необходимым, поскольку к «кардинальному оздоровлению всей избирательной системы» теперешний состав петербургской комиссии может оказаться неспособен.

Памфилова «После глубокого анализа того, что происходит, я уверена, что комиссия в нынешнем составе навряд ли в состоянии возглавить процесс по масштабному оздоровлению всей избирательной системы. Сильный должен быть состав, мощный».

Она считает, что у Горизбиркома Петербурга есть три выхода: максимально отработать поручение ЦИК, сделать, что могут, а к 1 марта добровольно уволиться либо, если не произойдет ни того, ни другого, отправиться по третьему пути.

Памфилова «Необходимо напомнить, что в случае неисполнения решения ЦИК <…> избирательная комиссия субъекта федерации может быть расформирована судом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, критика Памфиловой связана с муниципальными выборами 8 сентября 2019 г. в Санкт-Петербурге. ЦИК возмущён фальсификациями на выборах в этом регионе.

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