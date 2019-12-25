25 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Андро Малкин, , 19:35 — REGNUM Грузинская оппозиция, стержнем которой сегодня являются соратники экс-президента Михаила Саакашвили, отыскала новый повод для критики слов нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

На этот раз таким поводом стало «непредусмотрительное» заявление Саломе Зурабишвили на тему проблемных участков государственной границы Грузии, в частности та ее фраза, где она заметила, что «проблемные границы Грузия имеет не только с конфликтными регионами, но и с Азербайджаном и Арменией». Фраза была высказана в эксклюзивном интервью, которое президент дала Первому каналу Общественного телевидения Грузии накануне вечером. И хотя в этой части интервью беседа шла о вопросах делимитации-демаркации государственной границы Грузии в общем, оппозиция уловила в этой фразе момент «конфликтных регионов» и возвела слова Саломе Зурабишвили в степень «государственной измены».

Саломе Зурабишвили President.gov.ge

Специальную пресс-конференцию «очередному проступку» президента Зурабишвили посвятила партия «Европейская Грузия», заявление от имени которой сделал Давид Бакрадзе.

Слова президента он назвал огромной тупостью, за которой усмотрел вредительство фундаментальным интересам грузинского государства.

Давид Бакрадзе The Chancellery of the Senate of the Republic of Poland

К сведению Саломе Зурабишвили, заявил Бакрадзе, у Грузии с Абхазией и Цхинвальским регионом государственной границы нет, и именно из-за отсутствия такой границы, по мнению оппозиционера, грузинский врач Важа Гаприндашвили сидит сегодня в цхинвальской тюрьме.

«Сегодня любой первоклассник в Грузии скажет, что Абхазия и Цхинвали — это часть Грузии, а Армения и Азербайджан — наши соседи. И как можно говорить о границах с частью твоей страны?! Это все равно, что говорить о границах Грузии с ее регионами Кахети или Гурия. И каким же контекстом, или каким французским языком или незнанием грузинского можно оправдать такое, когда на одну плоскость ставишь оккупационную линию, не признанную никем в мире, кроме России, и международно признанные границы с Арменией и Азербайджаном», — упрекнул лидер «Европейской Грузии» президента.

Он потребовал, чтобы президент Грузии официально опровергла свои слова и официально же заявила, что никакой границы у Грузии с Абхазией и Цхинвальским регионом нет.

Позицию «Национального движения», лидером которого неизменно остается Михаил Саакашвили, а заодно и собственные «познания» в области государственных границ и отношений с конфликтными регионами зафиксировала депутат парламента Тинатин Бокучава.

В присущей ей заученно-безапелляционной манере она выразила недоумение, как можно отождествлять проблему «оккупации» территорий своей страны с вопросами демаркации границ с соседними государствами, особенно с такой дружественной страной, как Азербайджан.

Тинатин Бокучава Parliament.ge

По ее словам, проблему делимитации-демаркации границ с Азербайджаном можно урегулировать путем политического диалога, но у нынешнего правительства Грузии ни воли, ни способности к такому диалогу нет.

Она не забыла выразить и собственное отношение к президенту Грузии, которую назвала «бутафорией» и заявила, что трон президента ей купил Бидзина Иванишвили. Бокучава также заметила, что любое дело, которого своими заявлениями касается Саломе Зурабишвили, она же этими заявлениями портит и ставит интересы страны под угрозу.

Отметим, что ранее скандал в политической среде Грузии вызвали слова президента об отсутствии у страны армии и вооружения. Правда, сказаны они были в контексте наличия у Грузии другого сильного оружия — науки и культуры, которыми она может утвердить свое место на мировой арене. Но оппозиция услышала и донесла до общественности «главную соль» этих слов: президент на весь мир опорочила грузинскую армию и оскорбила память погибших воинов и ветеранов.

Позднее администрация президента распространила заявление, в котором пояснила, что грузинские СМИ распространили эту фразу президента в вырванном из контекста и искаженном виде. Но репутации президента это оправдание не помогло. От нее отмежевались даже лидеры «Грузинской мечты» и, к сведению Саломе Зурабишвили, один за другим заявили, что у Грузии и армия есть, которой она гордится, и военнослужащие, которые надежно защищают страну и вносят свой вклад в борьбу с международным терроризмом, и герои, которые погибли в боях за территориальную целостность родины и в российско-грузинской августовской войне.

Натянутость в отношениях правящей партии с президентом проявилась и в том, что на масштабную акцию «Грузинской мечты», официально посвященную председательству Грузии в Комитете министров Совета Европы, на которой присутствовали и выступали все основные лидеры партии и правительства, Саломе Зурабишвили не появилась.

Нынешний президент с самого первого дня своего избрания на должность старается ничего лишнего не говорить и лишних комментариев для СМИ по острым и актуальным вопросам, задаваемым без предварительного согласования и в неожиданной ситуации, не давать. Либо отвечает, что президент на подобные вопросы отвечать «не уполномочен», либо просто молча уходит от ответа и излагает свое мнение по той или иной теме в нечастых эксклюзивных интервью тому или иному средству массовой информации, в основном «провластной» ориентации. И тем не менее избежать нечаянных и провоцирующих оппозицию на критику фраз ей не удается. А оппозиция внимательно штудирует все заявления Саломе Зурабишвили и в каждом из них находит «явное подтверждение ее враждебности интересам грузинского государства».