Вашингтон, , 16:41 — REGNUM В связи с ограниченным военным бюджетом ВМС США предлагают сократить боевой состав флота, а также урезать программу строительства эсминцев класса Arleigh Burke с крылатыми ракетами на борту, сообщает 25 декабря Интерфакс-АВН со ссылкой на данные бюджетного управления администрации президента США.

В частности, предлагается в ближайшие пять лет вывести из боевого состава флота 20 кораблей постройки 1980-х годов, хотя срок их эксплуатации должен закончиться только через 8−14 лет. Речь идёт о 13 ракетных крейсерах типа Ticonderoga, четырёх кораблях прибрежной зоны типа Freedom, а также трёх десантных кораблях-доках типа Whidbey Island.

Кроме того, предложено на 40% сократить программу строительства 12 новых ракетных эсминцев типа Arleigh Burke.

По мнению бюджетного управления администрации президента США, это позволит сэкономить не менее $9,4 млрд, что составляет около 8% расходов на строительство кораблей для ВМС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп провозглашал намерение довести боевой состав ВМС США до 355 кораблей, чтобы обеспечить присутствие во всех стратегически важных районах Мирового океана.

Вышеуказанная инициатива бюджетного управления приведёт к сокращению боевого состава ВМС с 293 до 287 единиц.

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