Москва, , 16:30 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что существующие механизмы финансирования национальных проектов слишком косные и неритмичные. Об этом российский лидер заявил сегодня, 25 декабря, на заседании совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

По мнению Путина, существующий механизм финансирования национальных проектов, не отвечает требованиям времени. Эти механизмы слишком косны, неритмичны и забюрократизированы.

«Третья проблема — это неритмичность финансирования нацпроектов, негибкость, я бы сказал, иногда и косность этого механизма», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что на нацпроекты выделяются очень большие бюджетные средства. Так, на цели финансирования национальных проектов в 2019 году было выедено 1,75 трлн рублей.

Но кассовое исполнение в целом составило 74,8%. В принципе, это не так уж и плохо, по равнени. с предыдущими годами, когда ситуация с кассоым исполнением была намного хуже, отметил президенте. Но все равно этого недостатачно и проблемы тут есть, и даже введение системы электронного бюджета тут пока не помогла.

Есть и очевидные провалы. У нацпроекта «Цифровая экономика» в 2019 году кассовое исполнение — 27,3%, а по «Экологии» — 39,8%.