Ростов-на-Дону, , 16:28 — REGNUM Рота донских казаков впервые примет участие в параде Победы на Красной площади. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Необходимое финансирование будет. Я уже ответил помощнику президента РФ — председателю Совета при президенте РФ по делам казачества Анатолию Серышеву, что правительство Ростовской области поддержит решение этого вопроса», — отметил глава региона.

Уточняется, что чеканить шаг в российской столице 9 мая 2020 года будут 99 казаков — членов войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

В пресс-службе Всевеликого войска Донского ИА REGNUM уточнили, что ранее первый заместитель донского губернатор Виктор Гончаров, будучи атаманом Войска, обратился к председателю Совета при президенте России по делам казачества Анатолию Серышеву с предложением о включении донских казаков в состав парадных расчетов 9 мая 2020 года. Инициатива казачьего генерала была поддержана.