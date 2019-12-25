Москва, , 16:26 — REGNUM Сторонники Brexit настроены антироссийски и поддерживают в этом отношении курс Вашингтона. Об этом 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Шаповалов, комментируя итоги опроса, который показал, что против улучшения связей с Россией в Великобритании чаще других высказываются сторонники Brexit.

«Brexit означает отделение от континентальной, материковой Европы, частью которой является и Россия, — сказал Шаповалов. — Сторонники же Brexit — это сторонники неоизоляционизма, возврата к неким британским корням. С другой стороны, это мостик к англосаксонскому братству. Не случайно США и Трамп, который тоже является неоизоляционистом, поддерживают действия Бориса Джонсона и обещают заключить союз, который будет для Лондона выгоднее, чем пребывание Британии в ЕС. Отделение Британии от Европы фактически бросает Лондон в объятия Вашингтона».

Поэтому, как подчеркнул Шаповалов, именно Великобритания является страной, которая в максимальной степени поддерживает антироссийскую политику США, а часть её политических элит, которые считают необходимым покинуть ЕС, по сути выступают за сближение с США и большую конфронтацию с РФ.

Напомним, как сообщалось ранее, результаты опроса, проведённого Sputnik. Polls, показали, что против улучшения связей с Россией в Великобритании чаще прочих высказываются сторонники выхода Соединённого Королевства из ЕС.