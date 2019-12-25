Варшава, , 16:22 — REGNUM Министерство иностранных дел Польши намерено после рождественских праздников детально изучить слова президента России Владимира Путина о политике респулики в 30-х годах XX века и роли занимавшего тогда пост посла в Германии Юзефа Липского, и, возможно, дать официальный ответ. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на представителя польского внешнеполитического ведомства.

Выходные дни в Польше продлятся до 4 января 2020 года включительно. После 4 января внешнеполитическое ведомство Польши изучит слова Путина и, если потребуется, даст на них ответ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ вновь высказался о начале Второй мировой войны и отметил деструктивную роль Польши в этом вопросе. Также он назвал польского посла в Германии времен Гитлера Юзефа Липского «сволочью и антисемитской свиньей».

Путин напомнил, что именно Липский активно поддерживал Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку, «на вымирание и уничтожение». Путин даже зачитал выдержки из доклада посла Польши главе польского МИД:

«Когда я это услышал,. я ему ответил», — фюреру он ответил, Гитлеру — «если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве».

В польском МИД заявили, что только после Рождества займутся этим вопросом. Сперва будут изучены слова Путина и других российских должностных лиц. Затем будет принято решение, надо ли давать на них ответ.