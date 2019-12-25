Москва, , 16:22 — REGNUM Госдума за осеннюю сессию приняла десять законов, направленных на укрепление обороны России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»).

«В целом за сессию принято десять законов, направленных на укрепление обороны и национальной безопасности страны, обеспечение социальными гарантиями военнослужащих и членов их семей, статуса военнослужащих, их пенсионного обеспечения, подготовки и прохождения гражданами военной службы, патриотического воспитания граждан», — сообщил Шаманов.

Совершенствование и развитие законодательства об обороне — процесс, направленный не только на решение конкретных, стоящих в данный момент перед государством задач, но и на перспективу, подчеркнул парламентарий.

В расширенном заседании комитета 11 марта принял участие министр обороны России Сергей Шойгу. В своем выступлении глава военного ведомства остановился на основных аспектах и направлениях развития Вооруженных сил страны за последние шесть лет, отметил также глава комитета.

По словам Шаманова, в работе у комитета остается около 40 законопроектов. В частности, рассмотрен в первом чтении законопроект о предоставлении мер социальной поддержки фактическим воспитателям военнослужащих, на второе чтение он будет вынесен уже в 2020 году.