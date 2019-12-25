Москва, , 19:29 — REGNUM В регламент Московской городской думы внесён ряд поправок, которые вызвали резкую критику со стороны оппозиции. Решение об изменении правил работы депутатов были приняты на заседании законодательного собрания столицы 25 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, поправки предусматривают возможность для депутатов голосовать заочно, направив личное обращение председателю Мосгордумы, в котором будет указано «за» или «против» депутат по тому или иному вопросу. Также в регламент предложили внести новую мера наказания — лишение права высказываться на период до трёх заседаний Мосгордумы. Сейчас самая жесткая мера ответственности предусматривает лишение права высказываться до конца текущего заседания законодательного собрания столицы.

Масла в огонь подлило то обстоятельство, что скандальные поправки были внесены за несколько минут до рассмотрения вопроса и не обсуждались на заседании комиссий Мосгордумы. Особое недовольство высказывали представители КПРФ. В частности, председатель фракции КПРФ Николай Зубрилин пообещал, что в случае принятия поправок его товарищи по партии будут вести себя более «жёстко».

"Кто-то хочет конфликтов, демаршей, микрофонов, зачем провоцировать депутатов? Мы на каждом заседании говорим, что необходим диалог», — поддержала слова Зубрилина депутат Екатерина Енгалычева (КПРФ).

Тем не менее, поправки в регламент были приняты, хотя и в изменённой форме. После критики со стороны депутатов от оппозиции было решено не ужесточать наказание за нарушение регламента и вместо запрета высказываться в течение трёх заседаний МГД, решено было, чтобы эта мера действовала только в течении одного заседания Мосгордумы.