Киев, , 16:19 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назначил 71-летнего дипломата Бориса Тарасюка на должность постоянного представителя Украины при Совете Европы.

Соответствующий указ был подписан 24 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее этот пост занимал Дмитрий Кулеба (1981 г. р.), который 29 августа был назначен на должность вице-премьер-министра в правительство Алексея Гончарука.

Тарасюк работал дипломатом с 1975 года, на пике карьеры в 2005—2006 году при президентстве Ющенко занимал пост главы МИД Украины. В последнее время был близок к партии Тимошенко «Батькивщина».

«Неисповедимы зигзаги кадровой политики Зеленского. После назначения огромного числа совсем юных и малоопытных персонажей на разные посты представителем Украины при Совете Европы назначают Бориса Тарасюка!» — отмечает депутат Рады нынешнего созыва Олег Волошин.

Политик напоминает, что Тарасюк в 90-е годы прошлого века «прошёл быстрый путь от члена КПСС и сотрудника МИД УССР до ярого русофоба и лидера национального «Руха».

"Это человек, который российской делегации в ПАСЕ сможет авторитетно заявить: «А я ещё Ельцина видел!»» — подчеркивает Волошин.