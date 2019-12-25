Москва, , 16:14 — REGNUM В отличие от США, которые проводят в отношении ЕС санкционную политику, Россия является надёжным экономическим союзником, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что большинство жителей ЕС выступили за налаживание диалога с РФ.

«Антироссийская пропаганда в Европе не сработала и, более того, не будет работать и дальше, поскольку для европейских стран Россия не просто сосед, но и страна единой культуры, европейская страна, которая исторически, культурно и цивилизационно связана с Европой едиными корнями и прошла единый исторический путь, — сказал Шаповалов. — Россия является важным экономическим и политическим партнёром Европы в противовес США, которые проводят жёсткую, диктаторскую, тираническую санкционную политику в отношении своих европейских партнёров, постоянно угрожая им и чего-то требуя».

Кроме того, Шаповалов подчеркнул, что Россия в настоящий момент в условиях серьёзной политической турбулентности и изменений, которые происходят в Западном сообществе, представляет альтернативную систему ценностей. Эта система ценностей в настоящее время в ЕС преследуется политическими элитами, но вызывает большую симпатию и отклик у многих рядовых европейцев. Поэтому, как полагает политолог, на РФ смотрят как на ту единственную страну, которая последовательно отстаивает европейские ценности.

Напомним, как сообщалось ранее, по данным опроса, проведённого Sputnik. Polls, большинство жителей Германии, Италии, Франции и Великобритании выступают за налаживание диалога ЕС с Россией.