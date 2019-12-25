Москва, 25 декабря 2019, 16:14 — REGNUM В отличие от США, которые проводят в отношении ЕС санкционную политику, Россия является надёжным экономическим союзником, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что большинство жителей ЕС выступили за налаживание диалога с РФ.
Кроме того, Шаповалов подчеркнул, что Россия в настоящий момент в условиях серьёзной политической турбулентности и изменений, которые происходят в Западном сообществе, представляет альтернативную систему ценностей. Эта система ценностей в настоящее время в ЕС преследуется политическими элитами, но вызывает большую симпатию и отклик у многих рядовых европейцев. Поэтому, как полагает политолог, на РФ смотрят как на ту единственную страну, которая последовательно отстаивает европейские ценности.
Напомним, как сообщалось ранее, по данным опроса, проведённого Sputnik. Polls, большинство жителей Германии, Италии, Франции и Великобритании выступают за налаживание диалога ЕС с Россией.