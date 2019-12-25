Москва, , 16:17 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев пожелал президенту России Владимиру Путину «немножко отдохнуть» в новогодние праздники, если это, конечно, получится. Такое пожелание он высказал 25 декабря на предновогодней встрече президента РФ с правительством.

Вначале премьер-министр поблагодарил президента страны от имени правительства за внимание к деятельности правительства за постоянные контакты и решения, быстро принимаемые главой государства в необходимых случаях.

«И, конечно, пользуясь этой возможностью, пожелать вам от имени правительства хорошего Нового года, и, естественно, немножко отдохнуть, если это получится. И от имени правительства хотел бы вас пригласить попить чайку сейчас», — сказал Дмитрий Медведев.

«Спасибо большое, с наступающим!» — ответил ему Владимир Путин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что для правительства России задачей номер один является повышение уровня доходов и жизни граждан.