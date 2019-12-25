Париж, , 16:02 — REGNUM В то время как президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что правительство не будет делать «передышку» в период праздников, министр экологии Элизабет Борн покинула страну, чтобы провести рождественские каникулы с семьей в Марокко, сообщает Le Parisien.

В кабинете министра экологии Франции подтвердили, что Элизабет Борн улетела «на несколько дней полностью за свой счет», добавив, что министр будет в офисе на следующей неделе.

Кроме того, в министерстве экологии страны заверили, что министр остается «в постоянном контакте» со своими госсекретарями, и в частности с Жан-Батистом Джеббари, ответственным за транспорт.

«Не существует правила запрета покидать территорию страны для министров», — отметили также в рабочем кабинете Элизабет Борн.

Напомним, перед Рождеством правительство Франции поручило министрам страны оставаться «доступными» в связи с забастовками и протестами против пенсионной реформы.

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