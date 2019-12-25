Бишкек, , 15:59 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не планирует баллотироваться на второй срок. Об этом он заявил 25 декабря на пресс-конференции по итогам 2019 года.

Глава союза азербайджанцев и других тюркоязычных стран мира Нусрет Мамедов заявил, что одного президентского срока для решительных преобразований в стране недостаточно.

В ответ Жээнбеков стал эмоционально перебивать главу союза: «Не надо, не надо, спасибо! Кончайте. Одного срока хватит».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в Бишкеке прошла пресс-конференция президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Глава государства коснулся большинства острых политических, социальных и экономических тем, которые отражают СМИ Киргизии.

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