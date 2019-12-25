Калуга, , 15:54 — REGNUM Сегодня, 25 декабря, на заседании городской думы Калуги в рамках часа контроля был заслушан отчёт о ходе реализации приоритетных национальных проектов. Как сообщает пресс-служба городской думы, Калуга участвует в реализации пяти национальных проектов: «Культура», «Образование», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жильё и городская среда».

В Калуге провели итоги реализации национальных проектов Пресс-служба Городской думы Калуги

Финансирование проектов осуществляется за счёт средств федерального, регионального и местного бюджетов. В 2019 году на реализацию нацпроектов в Калуге было предусмотрено 3 млрд 254,3 млн рублей. 53% средств было выделено из федерального бюджета, 41,5% — из областного бюджета. Из бюджета Калуги на реализацию нацпроектов было выделено 100 миллионов рублей. В настоящий момент освоено 65% средств — 2 млрд 111,9 млн рублей.

В рамках национального проекта «Культура» было израсходовано 10 миллионов рублей на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и музыкальной литературы для детских школ искусств Калуги.

В рамках национального проекта «Образование» использовано 945 миллионов рублей. Строительство новой школы в микрорайоне Правобережье позволило создать тысячу новых мест для учащихся.

В реализации национального проекта «Демография» принимают участие управление социальной защиты и управление образования города Калуги. С целью финансовой поддержки семей при рождении ребёнка осуществлены выплаты, пособия и компенсации на сумму 405,7 млн рублей. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по выкупу нежилых помещений для обустройства в них ясельных групп. Объём запланированных бюджетных ассигнований на эти цели — 268 миллионов рублей.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было израсходовано 587 миллионов рублей.

Осуществлён ремонт 27 дорог общей протяжённостью 46,7 км, переложено 14 км водопроводно-канализационных сетей, перенесено с проезжей части более 150 колодцев, заменено более 4 тысяч погонных метров тепловых сетей.

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений израсходовано 83 миллиона рублей. Средства были использованы для реконструкции автодороги Правый берег — Шопино, строительства кольцевой развязки по улице Сиреневый бульвар и строительства улично-дорожной сети в квартале «Веснушки». Управлением ЖКХ израсходовано 30,4 млн рублей для расселения семи аварийных многоквартирных домов. Управлением городского хозяйства в рамках проекта освоено 47,5 млн рублей, за счёт этих средств были отремонтированы 60 дворов и обустроено два сквера.

Кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» в Калуге ведётся строительство Дворца спорта. Бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 1 млрд 223 миллиона рублей, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год. По итогам обсуждения парламентарии высказали ряд замечаний и предложений.

Депутат Михаил Смирнов затронул вопрос завершения ремонта улицы Гурьянова. Улица была отремонтирована в 2019 году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По словам депутата, до сих пор не завершены земельные работы, не доделаны пешеходный переход и ограждение. Замечание было учтено специалистами управления городского хозяйства.

Депутат Павел Середин поднял вопрос сноса расселённых аварийных домов.

«От жителей расположенных поблизости домов поступает множество жалоб, расселённые и заброшенные дома становятся точками притяжения для антисоциальных элементов, в них нередко возникают пожары, — сообщил коллегам Павел Середин, — например, вокруг Дома мастеров расположено немало сгоревших и разрушенных домов, Городской управе необходимо принять соответствующие меры».

Исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов поддержал предложение и отметил, что работа по расселению и сносу аварийных домов будет проводиться управлением ЖКХ и управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений. По мнению Дмитрия Денисова, запланированных в городском бюджете 2020 года на снос аварийных домов двух миллионов рублей недостаточно, будут изыскиваться возможности для выделения дополнительных средств. Не будут сноситься аварийные дома, признанные памятниками архитектуры и объектами культурного наследия, для их восстановления планируется поиск инвесторов.

Заместитель председателя городской думы Сергей Павлов предложил обсудить возможность выкупа предпринимателями квартир в аварийных домах, в которых расположены торгово-офисные помещения, с последующим ремонтом этих домов за счёт новых собственников. По мнению Дмитрия Денисова, необходимо способствовать повышению интереса бизнеса к выкупу и восстановлению аварийных домов, управление экономики и имущественных отношений готово оказать предпринимателям необходимую поддержку.