Москва, , 15:48 — REGNUM У правительства России всегда много задач и фактически нет никогда выходных, заявил сегодня, 25 декабря, президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, сообщается на сайте Кремля.

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Президент отметил, дежурная служба работает в режиме нон-стоп, постоянно и поблагодарил правительство за совместную работу в течение уходящего 2019 года.

«Члены правительства всегда думают о том, чтобы качество работы поднять на новый уровень», — подчеркнул Путин и пожелал им в новом 2020 году всего самого доброго.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что для правительства России задачей номер один является повышение уровня доходов и жизни граждан.

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