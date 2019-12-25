Национальные проекты стали уникальным инструментом управления в истории современной России. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Национальные проекты — это уникальный инструмент, как мы с вами знаем и понимаем. Ничего подобного раньше по масштабу, по охвату у нас никогда и не было. Ничего подобного не применялось для достижения целей», — заявил Путин.