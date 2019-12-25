Тбилиси, , 15:48 — REGNUM Важность проведения Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье подчеркнул 25 декабря вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский в ответ на заявление грузинского президента Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

»Эта оценка была очень разумной, однако Женевский формат заслуживает и позитивную оценку, поскольку лишь в этом формате стало возможным вынесение темы Грузии на международный уровень», — заявил парламентарий перед журналистами.

При этом Вольский согласился, что нужен более эффективный формат, но, по его мнению, для этого пока нет предпосылок.

Напомним, ранее Зурабишвили в интервью Первому каналу Грузинского телевидения заявила, что Женевские дискуссии «опустились до технического уровня» и не позволяют Грузии добиваться решения проблем.

Женевские дискуссии регулярно проходят с 2008 года. Их целью является урегулирования конфликта в регионе, который обострился после того, как грузинская армия напала на жителей Южной Осетии, и была остановлена подразделениями Российской армии. В дискуссиях принимают участие Россия, Абхазия, Южная Осетия, Грузия и США. Формат также предполагает присутствие представителей ООН.

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