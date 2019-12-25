Симферополь, , 15:43 — REGNUM Делегации примерно 20 зарубежных государств побывали в Крыму в 2019 году. Об этом сообщил спикер парламента республики Владимир Константинов на сессии Госсовета Крыма.

По его словам, Крым достойно представил себя на международной арене, в частности крымские делегации дважды выезжали за рубеж. Здание парламента приняло порядка 20 иностранных делегаций.

Власти республики, взаимодействуя с иностранцами, стремились донести до западных избирателей информацию о ситуации в Крыму. Уже есть первые результаты процесса «избавления от провокационной лжи», добавил Константинов.

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