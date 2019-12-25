Берлин, , 15:23 — REGNUM Учения Североатлантического альянса «Защитник Европы — 2020» станут самой масштабной переброской военных США на европейский континент за последние 25 лет, пишет немецкое издание Junge Welt.

По словам автора материала, учения пройдут в начале 2020 года, согласно сценарию, сначала военнослужащих переправят через Атлантику в Западную Европу, после чего «как можно ближе к границе России» — в Польшу и Прибалтику.

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«Официально это учения войск США, но на самом деле страны — члены Североатлантического альянса отрепетируют наступление на случай войны против России», — уточняет автор материала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва «прессует» Минск в вопросе интеграции. Он добавил, что если Россия нарушит суверенитет Белоруссии, то она будет втянута в войну, потому что НАТО расценит этот шаг за угрозу. «И в чем-то они правы», — добавил Лукашенко. По его мнению, баланс сил со странами Запада обеспечивает суверенитет Белоруссии.

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