Москва, 25 декабря 2019, 15:24 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») предложила украинским правоохранителям оставить в покое поезда, идущие в Крым, и заняться расследованием дела о государственном перевороте в 2014 году. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, она сообщила 25 декабря, комментируя новость о том, что украинская прокуратура возбудила уголовное дело после прибытия первого поезда в Крым из Санкт-Петербурга.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент России Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. Утром 25 декабря в Севастополь прибыл именной состав «Таврия».
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