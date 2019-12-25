Москва, , 15:24 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») предложила украинским правоохранителям оставить в покое поезда, идущие в Крым, и заняться расследованием дела о государственном перевороте в 2014 году. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, она сообщила 25 декабря, комментируя новость о том, что украинская прокуратура возбудила уголовное дело после прибытия первого поезда в Крым из Санкт-Петербурга.

«Предлагаю украинским следственным органам выбросить все подобные «уголовные дела» и принять решение о возбуждении одного уголовного производства в отношении Порошенко и компании по факту государственного переворота и вооружённого захвата власти, изменения территориальной целостности и конституционного строя Украины. Это единственное верное решение и неудобная правда о «Революції Гідності», — отметила депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент России Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. Утром 25 декабря в Севастополь прибыл именной состав «Таврия».

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