Эр-Рияд, , 15:18 — REGNUM Всемирная исламская лига и народный консультативный конгресс (НКК) Индонезии отрицают религиозную дискриминацию, сообщает Antara.

Заявление было сделано заместителем председателя Народного консультативного собрания Индонезии в коротком послании, полученном после встречи с генеральным секретарем Всемирной исламской лиги Мохаммедом бин Абдул Каримом Аль-Иссой в Саудовской Аравии.

«Мы встретились с председателем Всемирной исламской лиги, чтобы обсудить акты насилия во имя религии и в то же время помочь другим мусульманам, которые подвергаются дискриминации и гуманитарному насилию», — отметил зампредседателя НКК Индонезии Джазилул Фавайд.

Ожидается, что генеральный секретарь Всемирной исламской лиги посетит Индонезию в феврале 2020 года, чтобы выступить с речью перед лидерами индонезийских исламских организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель народного консультативного конгресса Индонезии Ахмад Музани выразил надежду мусульман на увеличение квот для индонезийских паломников в Саудовской Аравии.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия просит Саудовскую Аравию увеличить квоту для паломников