Москва, , 15:10 — REGNUM В Совфеде с недоумением отреагировали на то, что украинская прокуратура возбудила уголовное дело после прибытия первого поезда в Крым из Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

«Все это выглядит по меньшей мере смешно в глазах, прежде всего, украинских граждан. Россия за пять лет в разы сделала для Крыма больше, чем Украина за двадцать пять лет», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор отметил, что Россия в кратчайшие сроки возвела уникальнейший Крымский мост, самый протяженный в стране, открыла железнодорожное сообщение по нему, что позволит полуострову стать полноценным круглогодичным курортом.

«А Киев в ответ на реальное созидание сотрясает воздух, возбуждая уголовное дело из-за приезда первого поезда дальнего следования из России в Крым», — возмущен он.