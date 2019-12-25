Ямусукро, , 15:12 — REGNUM Власти Кот-д'Ивуара выдали ордер на арест бывшего лидера повстанцев и премьер-министра страны Гийома Соро, который намерен участвовать в президентских выборах в 2020 году. Об этом сообщает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, Соро должен был вернуться в страну в понедельник, 23 декабря, после нескольких месяцев, проведеёных за границей, но вместо этого приземлился в соседней Гане.

Выступая на телевидении, государственный прокурор Ричард Аду заявил, что ордер на арест Соро был выдан за его предполагаемые нарушения государственной безопасности, обогащение от похищенных государственных ресурсов и отмывание денег.

Соро, однако, отрицает эти обвинения, отмечают журналисты.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать его сторонников, которые вышли на улицы Абиджана, требуя упразднения ордер на арест Соро. По информации телерадиокомпании, многие ивуарийцы обеспокоены предстоящими выборами, поскольку предыдущие политические кризисы в Кот-д'Ивуаре переросли в гражданскую войну.