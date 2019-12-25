Ростов-на-Дону, , 15:26 — REGNUM Депутаты законодательного собрания Ростовской области направили несколько поправок к законопроекту, регулирующему продажу вейпов и электронных сигарет. «Вейпы, снюсы и прочая дрянь» — так назвала свой пост в Instagram депутат донского парламента Екатерина Стенякина («Единая Россия»).

«В проекте закона устанавливается запрет на продажу электронных курительных систем несовершеннолетним, а вот продажа жидкостей не ограничивается. То есть, если ребёнок раздобудет вейп, то жидкость с никотином для этого устройства он может покупать без препятствий. Поэтому мы предлагаем ввести в закон понятие «бестабачная никотиновая продукция», чтобы привести в порядок оборот любых веществ, содержащих никотин: жидкостей, гелей, смесей, аэрозолей и т. д. Ведь ограничение использования табака — это прежде всего защита от возникновения никотиновой зависимости. Но в современной жизни никотин уже давно содержится не только в табаке», — отметила народная избранница.

https://www.instagram.com/p/B6fcil8Ha7v/

Стенякина надеется, что Госдума и Совет Федерации РФ услышат донских депутатов и примут предложенные поправки в законопроект.

ИА REGNUM сообщало, что Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные системы доставки никотина и кальяны к сигаретам, тем самым закрепив на федеральном уровне практику 38 регионов, где уже приняты свои ограничительные акты.