Пекин, , 15:08 — REGNUM В Пекине закрыли популярный северокорейский ресторан. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, заведение, расположенное в городском округе Чаоян провинции Ляонин, было закрыто 23 декабря. Причиной этому стала резолюция Совета Безопасности ООН, обязывающая страны — члены Организации Объединённых Наций репатриировать северокорейских рабочих на родину.

Известно, что в последнее время многие северокорейские точки общественного питания были закрыты из-за оттока рабочих.

Так, например, 30 ноября в нескольких городах Камбоджи было закрыто шесть северокорейских ресторанов, а в октябре-ноябре закрылись два заведения в Таиланде.

Тем не менее, в столице КНР продолжают работу ещё четыре северокорейских ресторана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в китайском городском округе Даньдун закрыли все северокорейские заведения общественного питания.

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