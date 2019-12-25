Москва, , 15:04 — REGNUM Москва может расширить список граждан США, которым будет запрещён въезд в Россию, как одну из мер ответа РФ на американские санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом 25 декабря заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию», — заявил Рябков в интервью «Интерфаксу» и добавил, что такие списки США часто становятся достоянием гласности, в то время как в России такого практически нет.

Также замглавы МИД РФ указал, что такие ограничения на въезд в Россию могут быть введены по отношению к американским политикам, проявлявшим «наибольшую активность в продвижении конкретно этого решения администрации (по «Северному потоку — 2») и других санкционных инициатив».

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«Эти люди могут не рассчитывать на то, что они свободно, как это любой американец считает для себя нормальным и естественным — могут путешествовать по нашей стране — границу они не пересекут, но узнают об этом, видимо, в момент, когда будут запрашивать соответствующую визу», — заявил Рябков и отметил, что такое решение — это только одна из форм ответа на санкции США.

При этом дипломат подчеркнул, что Москва не стане спешить с ответными мерами США по поводу санкций против «Северный поток — 2».

«Ответ будет не только риторический, об этом уже заявлено на уровне нашего руководства. Спешить мы с этим не будем, здесь нет никакой гонки, к какому-то сроку что-то осуществить, о чем-то объявить», — сказал Сергей Рябков.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что санкции Соединённых Штатов против «Северного потока — 2» могут привести к задержке, но не остановке проекта.