Тбилиси, , 14:57 — REGNUM Данные о политических репрессиях в Грузии начнёт собирать созданная 25 декабря Межпартийная комиссия по изучению фактов политического преследования. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

По данным журналистов, оппозиционные партии для создания комиссии собрались в офисе «Лейбористкой партии». Целью нового образования является составление списков, которые потом будут направлены в иностранные организации.

«Первый — это список политзаключённых и политпреследуемых, арестованных после 20 июня. Мы предоставим этот список международным партнёрам. Второй, не менее важный вопрос — предоставить список жестоких прокуроров и полицейских, вовлеченных в политические репрессии, в которых мы живём», — объявил на собрании представитель партии «Европейская Грузия» Леван Тархнишвили.

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Как передавало ИА REGNUM, 20 июня в Тбилиси разгорелись антироссийские протесты. Поводом для этого стало то, что депутат Госдумы России Сергей Гаврилов во время визита в Грузию сел в кресло председателя парламента и вёл заседание Межпарламентской ассамблеи православия на русском языке. Представители оппозиционных партий сорвали собрание, организовали акцию протеста, а затем и штурм парламента. Полиция задержала более 300 человек.