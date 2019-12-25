Ростов-на-Дону, , 14:56 — REGNUM Расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) отразили авиаудар условного врага по Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЮВО.

В ходе учений дежурные расчётов С-400 оперативно обнаружили опасность и ликвидировали условные диверсионно-разведывательные группы. Задача усложнялась запуском крылатых ракет «вражескими» самолётами.

«Расчёты комплексов С-400 «Триумф» провели успешные электронные пуски, уничтожив все воздушные цели. Расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» взяли под контроль воздушное пространство в районе позиций», — уточнили в пресс-службе.

Военнослужащие ЮВО успешно справились с поставленными в ходе учений задачами.