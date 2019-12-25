Москва, , 14:35 — REGNUM По итогам 2019 года депутаты фракции «Справедливая Россия» сохраняют лидирующие позиции в сфере законотворчества. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил лидер партии Сергей Миронов. По числу внесенных и принятых инициатив «Справедливая Россия» на втором месте после «Единой России».

Так, по словам Миронова, с начала 2019 года депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму 171 законопроект (представители «Единой России» — 297, ЛДПР — 159, КПРФ — 124). Из них 107 пока в стадии рассмотрения. Принято 27 инициатив, в которых депутаты фракции выступают авторами либо соавторами.

Среди значимых предложений, одобренных в ходе осенней сессии, Миронов отметил межфракционный закон о поддержке пайщиков жилищно-строительных кооперативов. Участники ЖСК смогут получать компенсации из Фонда защиты дольщиков. А также закон, запрещающий передавать коллекторам долги граждан по ЖКХ.

«В этом году мы отмечаем, что думское большинство чаще откликается на наши предложения. Но при этом, к сожалению, утверждает их либо с опозданием, либо в виде полумер. Так было с законопроектом о «дачной амнистии» в весенней сессии», — заявил Миронов.

Также в качестве примера парламентарий привел законопроект о приравнивании кальянов, электронных сигарет к обычным табачным изделиям.

«Но аналогичную инициативу наша фракция внесла в Госдуму еще в октябре 2017 года. На два года раньше могли принять этот закон!» — указал он.

Показательна и история с «банковским роумингом», добавляет он. Законопроект фракции о масштабной ликвидации межбанковских комиссий в Госдуме не поддержали, при этом одобрена инициатива правительства, представляющая «усеченный вариант» предложений фракции.