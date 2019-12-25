Москва, , 14:34 — REGNUM Тверской суд Москвы отказался удовлетворить иск о незаконности включения американской неправительственной организации Free Russia Foundation (Фонд «Свободная Россия») в список «нежелательных». Об этом 25 декабря сообщает РАПСИ.

«Суд отказал нам в иске. Мы будем обжаловать это решение», — сообщил адвокат организации.

Ответчиком по иску выступает Генеральная прокуратура РФ, в июне включившая организацию в перечень «нежелательных» организаций, Министерство иностранных дел РФ и Министерство юстиции РФ.

Фонд «Свободная Россия» — некоммерческая организация, зарегистрированная на территории США. После её внесения в список нежелательных банки должны прекратить обслуживание её счетов, а фонд больше не имеет право на ведение деятельности в РФ и распространять информационные материалы.