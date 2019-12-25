Москва, , 14:22 — REGNUM Новым заместителем гендиректора информационного агентства ТАСС назначен Михаил Петров.

Как сообщает ТАСС, соответствующее распоряжение 25 декабря подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Помимо этого, указывается, что Михаил Петров является главным редактором агентства с августа 2019 года. При этом до августа должность заместителя гендиректора-главного редактора ТАСС занимал Максим Филимонов, который оставил её в связи с переходом на другую работу.

Также отмечается, что в настоящее время у гендиректора ТАСС имеется четыре заместителя и два первых заместителя.