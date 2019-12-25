Ташкент, , 14:15 — REGNUM В Узбекистане упростили привлечение сотрудников прокуратуры и службы государственной безопасности (СГБ) к административной ответственности. Об этом 25 декабря сообщает издание Norma. uz со ссылкой на поправки в законы «О службе государственной безопасности» и «О прокуратуре».

Отмечается, что ранее сотрудников вышеуказанных органов можно было привлечь к административной ответственности только с согласия вышестоящего руководителя. После внесения поправок согласия руководства не требуется.

Однако поправки сохраняют неприкосновенность личности сотрудников. В частности, военнослужащий СГБ может быть привлечен к уголовной ответственности и задержан только с согласия главы региональной прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Верховный суд Узбекистана приговорил бывшего председателя СГБ Ихтиёра Абдуллаева к 18 годам лишения свободы.

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