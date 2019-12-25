25 декабря 2019 | Время чтения 2 мин

Михаил Демурин, , 14:12 — REGNUM Я с грустью прочитал всё то, что Александр Григорьевич Лукашенко наговорил в интервью «Эху Москвы». Плохое получилось интервью: невыдержанное, сумбурное, нервное.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Этот разговор, впрочем, и не мог быть другим: белорусский президент давал интервью не Алексею Венедиктову, а тем, кто держит Венедиктова в качестве своего ставленника в России. Лукашенко говорит, а ты чувствуешь, что в голове у него реакция не граждан России, не её президента, а Запада.

Так что дело не в «отберём две трубы» и не в «НАТО защитит наш суверенитет», за которые особенно уцепились наши СМИ — это всё на деле пустое. Но это точно тревожные сигналы в смысле свидетельства неуверенности белорусского президента в себе, в своей позиции.

Интервью Александра Лукашенко главному редактору «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову President.gov.by

Чувствуется, что ему не хватает поддержки, и это плохо. Но у кого он её ищет: у Венедиктова! С кем он сверяет свои аргументы в разговорах с президентом России — с главредом «Эха Москвы»! Вот уж, воистину, белорус ли, русский ли, украинец ли, а забыл мудрость: «Блажен муж иже не иде на совет нечестивых»!

В итоге получилось, что при наличии в многословных причитаниях Александра Лукашенко немалого числа разумных вещей, все они растворились или даже приобрели отрицательный знак. Пришлось Александру Григорьевичу с учётом того, кто его интервьюировал, даже перед Горбачёвым прогнуться!

Александр Григорьевич Лукашенко — 25 лет президент, а автор этой статьи 40 лет как занимается тем, что наблюдает государственных деятелей и политиков, анализирует причины и последствия их действий. И вот что я скажу.

Не хватает поддержки, найди её в себе!

Обидно, что Путин тебя не понимает, что отношения между Белоруссией и Россией спустя 25 лет находятся «на раздорожье» — держи обиду в себе и преодолевай нынешнее положение действием, а не стенаниями!

На перепутье Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Решил, в конце концов, пожаловаться — думай, кому!

А захотел броско закончить интервью, точно отбрось мысль о том, чтобы предлагать России вступить в Белоруссию!

Поэтому, раз уж в разговоре Александра Лукашенко с Алексеем Венедиктовым настойчиво обыгрывались намёки на то, что кто-то когда-то в России испугался, что белорусский президент может стать и президентом России, а также на то, что сейчас кто-то этого опасается, скажу так: такой президент, как Александр Лукашенко, России точно не нужен.

А соседей, как известно, не выбирают.