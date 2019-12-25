Сыктывкар, 25 декабря 2019, 14:08 — REGNUM Глава Коми Сергей Гапликов считает, что строители полигона ТКО на юге Архангельской области должны учитывать мнение жителе Республики Коми. Об этом он заявил в ходе «прямой линии», отвечая на вопрос о проекте «Шиес».
Гапликов также подчеркнул, что сохранение экологической безопасности жителей Коми — в приоритете местных властей.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин потребовал учесть мнение жителей Архангельской области при строительстве полигона на станции Шиес. Доклад о выполнении этого поручения мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Архангельской области Игорь Орлов должны были представить главе государства еще в сентябре, но этого не произошло. Позже стало известно, что Орлову и Собянину дали отсрочку до 20 марта.