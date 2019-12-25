Сыктывкар, , 14:08 — REGNUM Глава Коми Сергей Гапликов считает, что строители полигона ТКО на юге Архангельской области должны учитывать мнение жителе Республики Коми. Об этом он заявил в ходе «прямой линии», отвечая на вопрос о проекте «Шиес».

"Формально мы не имеем отношения [к полигону на станции Шиес — ред.], но с точки зрения последствий — они будут сказываться. Ведется дискуссия, наши доводы услышаны президентом. Работы на полигоне приостановлены», — высказался глава.

Гапликов также подчеркнул, что сохранение экологической безопасности жителей Коми — в приоритете местных властей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин потребовал учесть мнение жителей Архангельской области при строительстве полигона на станции Шиес. Доклад о выполнении этого поручения мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Архангельской области Игорь Орлов должны были представить главе государства еще в сентябре, но этого не произошло. Позже стало известно, что Орлову и Собянину дали отсрочку до 20 марта.