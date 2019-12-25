Москва, , 14:08 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его итальянский коллега Луиджи Ди Майо в ходе своей телефонной беседы обсудили стабилизацию ситуации в Ливии. Об этом 25 декабря сообщает МИД России.

«В ходе обмена мнениями по актуальным темам международной повестки дня особое внимание было уделено стабилизации ситуации в Ливии», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что обеими сторонами в ходе разговора была отмечена необходимость «максимальной координации усилий по международному сопровождению процесса мирного ливийского урегулирования при сохранении центральной роли ООН».

Помимо этого, главы МИД России и Италии пришли к единому мнению в вопросе необходимости «концентрации усилий на поощрении диалога между ливийскими сторонами при учете интересов соседей Ливии и других стран региона».

Кроме этого, министры иностранных двух стран обсудили ряд вопросов двусторонней повестки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе телефонной беседы обсудили урегулирование ситуации в Ливии и на Украине.