Варшава, , 13:59 — REGNUM В 2020 году работников и работодателей в Польше ждёт множество изменений. Некоторые из них связаны с Brexit. Об этом сообщил заместитель министра семьи, труда и социальной политики Польши Станислав Швед.

Главным новшеством 2020 года станет повышение минимальной почасовой заработной платы с 14,7 злотых (3,8 доллара) до 17 злотых (4,4 доллара).

Как подчеркнул замминистра, одной из главных задач в следующем году станет защита работников в связи с Brexit. Он не ожидает массового возвращения тех, кто уже трудоустроен в Британии, но тем людям, которые только собираются туда ехать, сделать это будет не так просто. Министерство будет прилагать усилия для того, чтобы побудить их остаться на польском рынке труда.

По словам Станислава Шведа, министерство работает над изменениями в порядок пребывания в Польше иностранных работников. Законодательные новшества коснутся в первую очередь работников с Украины, из Белоруссии, России, Молдавии, Грузии и Армении.

«Уточнения требуют положения, касающиеся найма работников через агентства временной работы. У нас здесь все время сигналы о нарушениях, связанных с использованием работников через агентства, и дело не только в иностранцев», — передаёт его слова «Польское радио».

Изменения будут касаться защиты интересов не только работников, но и работодателей. «Бывают случаи, что работодатели ищут работника из другой страны, решают всю процедуру, а он приезжает, работает один день, и меняет работу. Мы должны найти способ исправить это, возможно, даже ужесточив законодательство», — говорит Швед.

Одно из возможных нововведений — сертификаты для работодателей, которые позволят не проходить повторно всю бюрократическую процедуру в тех случаях, если один и тот же работник ежегодно приезжает на сезонную работу к одному и тому же работодателю.