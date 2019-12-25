Тбилиси, , 13:55 — REGNUM Правительство Грузии пересмотрело договор с китайской компанией Hualing Group в сторону смягчения обязательств для иностранцев. Об этом 25 декабря сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на данные Национального агентства государственного имущества.

Ранее Hualing Group обязалась реконструировать бывшее здание министерства экономики Грузии в Тбилиси в гостиницу до 21 апреля 2019 года. Компания не успела выполнить работы в срок, и с тех пор была обязана по договору платить неустойку в размере 500 лари в день (около $175 по курсу).

По данным журналистов, согласно новым условиям договора, срок на реконструкцию продлен до 2023 года, а штраф до этого времени снижен до 1 лари в день.

Hualing Group выкупила здание в июне 2015 года за $9,5 млн. Компания обязалась обустроить в нем гостиницу на 100 номеров.