Нур-Султан, , 13:46 — REGNUM Государственные пособия Героям Социалистического Труда в Казахстане призвали повысить члены партии «Коммунисты Казахстана», сообщает 25 декабря агентство «КазТАГ».

Члены фракции направили обращение на имя премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, в котором отметили низкий размер пособий этой категории пенсионеров. По данным партии, в Казахстане в настоящее время проживают 60 Героев Социалистического Труда.

В настоящее время размер пособия составляет 9,6 месячного расчетного показателя, или 24 240 тенге ($64). «Народные коммунисты» призвали повысить эти пособия не менее чем в десять раз.

Отметим, звание Героя Социалистического Труда являлось высшей степенью отличия за труд в СССР с 1938 по 1991 год. Всего за этот период было награждено 20 613 человек.