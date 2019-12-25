Москва, , 13:30 — REGNUM В Кремле не комментирует законность призыва в армию сотрудника так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова.

«Мы видели сообщения на этот счет, но мне сложно комментировать», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что если «он уклонялся от призыва, он нарушал закон», а если «человек не уклонялся от службы в армии, а это произошло, это очень плохо».

Напомним, ранее ряд СМИ сообщили, что Шаведдинова якобы принудительно направили на прохождение службы в армии по призыву на архипелаге Новая Земля.

Однако в военном комиссариате Москвы ТАСС сообщили, что Шаведдинов долгое время уклонялся от службы, его направление в армию законно, а место было определено в соответствии с результатами медицинского обследования.

Как сообщало ИА REGNUM, деятельность оппозиционного блогера Алексея Навального, создавшего так называемый Фонд борьбы с коррупцией, безразлична или неизвестна более чем 60% жителей России. Почти треть полагает, что дело против ФБК возбуждено справедливо, свидетельствует опрос «Левада-центра».

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