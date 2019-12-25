Москва, , 13:27 — REGNUM Таможенные службы России и Сирии будут сотрудничать в единой системе тарифных преференций Евразийского экономического союза. Соответствующий документ стороны подписали в рамках заседания российско-сирийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Подписи под договором поставили заместитель руководителя Федеральной таможенной службы РФ Владимир Ивин и вице-премьер, сирийский министр иностранных дел и по делам эмигрантов Валид Муаллем.

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Согласно документу, стороны договорились об обмене информацией, а также взаимопомощи в рамках единой системы тарифных преференций ЕАЭС.