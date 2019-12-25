Санкт-Петербург, , 13:30 — REGNUM Единый региональный оператор по вывозу мусора не заработает в Петербурге в течение 2020 года. Об этом заявила 25 декабря советник главы комитета по тарифам Санкт-Петербурга Ирина Бугославская, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бугославская напомнила, что сейчас в Петербурге по-прежнему вывоз, захоронение и утилизация твердых коммунальных отходов входит в состав жилищных услуг, а плата рассчитывается, исходя из площади квартиры.

«Пока приостановлена реформа по внедрению регионального оператора, в течение всего 2020 года плата составит 5,19 рублей с квадратного метра. Положение изменится, когда заработает региональный оператор, но пока у нас отсрочка еще на один год — это решение правительства Петербурга», — сказала Бугославская.

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Напомним, после того, как на пресс-конференции Владимира Путина 19 декабря внимание президента обратили на то, что соседняя Ленобласть уже давно вошла в «мусорную реформу», а Петербург этого делать не торопится, губернатор Александр Беглов объявил, что Северная столица приступит к реформе в ближайшее время и не будет ждать окончания отсрочки, которую дали городам федерального подчинения до 2022 года.

В феврале 2020 года Смольный планирует подписать соглашение с правительством Ленинградской области по утилизации мусора.

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